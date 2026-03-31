Ξέφυγε ο Τζόουνς: Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού! (pic)

Σε μια προκλητική χειρονομία προχώρησε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο Telecom Center Athens, κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» ξέφυγε στις αντιδράσεις τους, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.