Ξέφυγε ο Τζόουνς: Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού! (pic)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» ξέφυγε στις αντιδράσεις τους, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.
Tyrique Jones with the middle finger gesture as he was leaving the court👀#olympiacosbc #paobc #greece pic.twitter.com/2Ci3h7bLwl— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 30, 2026