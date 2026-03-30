Σορτς: «Μας έδωσε κίνητρο ο Ναν στα αποδυτήρια»

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Τι Τζέι Σόρτς αναφέρθηκε στην κρίσιμη αποβολή του Ναν και στις απουσίες του Παναθηναϊκού, καθώς και στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ανέφερε:

«Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω και να παίζεις. Δεν ήταν ένα κανονικό παιχνίδι και με την αποβολή του Ναν και τις απουσίες που είχαμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, πρέπει να τα δίνεις όλα».

Για την αποβολή του Ναν: «Έπρεπε να βρούμε ξανά τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε έντονα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Ο Ναν μας έδωσε κίνητρο στα αποδυτήρια, μας έλεγε να βγάλουμε ενέργεια. Το είδα ως ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε δυνατοί πνευματικά στο παιχνίδι».

Για την Ευρωλίγκα: «Έχουμε έναν ακόμα ‘’τελικό’’ μπροστά μας. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα (σ.σ. Χάποελ Τελ Αβίβ) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έλεγα ψέματα πως δε βλέπω τις βαθμολογίες. Ξέρουμε τι γίνεται, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχες, θέλουμε νίκες για να φτάσουμε στα πλέι οφ και από εκεί θα συνεχίσουμε».