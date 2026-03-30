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Οι καλύτερες στιγμές από το ντέρμπι του «T-Center» (vid)

Μπάσκετ
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο «T-Center» και συνέχισε αήττητος στην Stoiximan Greek Basketball League.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές:

Οι καλύτερες στιγμές από το ντέρμπι του «T-Center» (vid)