Ολυμπιακός: Την Τρίτη οι εξετάσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στάθηκε άτυχος λίγα λεπτά πριν το φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός ψηλός σε μια ανύποπτη φάση τραυματίστηκε μόνος του και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τον πάγκο του Ολυμπιακού και έπειτα για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στην γάμπα.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Τζόουνς θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, ενώ να σημειώσουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Βιλερμπάν στην Γαλλία (21:00) για την 35η αγωνιστική της Euroleague.