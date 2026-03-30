Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Δεν άντεξε μισός - Ξεχώρισαν Σόρτς και Όσμαν

Ο μισός Παναθηναϊκός δεν άντεξε κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας και το μυαλό του στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ξεχώρισαν Ναν (όσο έπαιξε), Όσμαν, Σλούκας και Σορτς.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Μετά την αποβολή του Ναν βγήκε μπροστά και πήρε πρωτοβουλίες και την μπαγκέτα στην επίθεση. Έδωσε λύσεις και στην άμυνα κι ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους (7/9 διπ., 1/3 τριπ.), 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Ξεκίνησε τη βασική πεντάδα, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι και σε άμυνα και σε επίθεση. /Έμεινε άποντος (0/1 διπ.) και είχε και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Τζέντι Όσμαν: Εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο πλευρές του glass floor. Έδωσε λύσεις σε ένα πολύ περιορισμένο ροτέισον με 19 πόντους (3/6 διπ., 3/4 τριπ., 4/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Βαθμός: 9

Κώστας Σλούκας: Και με την απουσία του Ναν μπήκε στην επιθετική εξίσωση στο δεύτερο ημίχρονο κι έδωσε λύσεις με 15 πόντους (4/9 διπ., 2/5 τριπ., 5/5 βολές), 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Μετρώντας και 5 λάθη. Βαθμός: 8

Κέντρικ Ναν: Ξεκίνησε το παιχνίδι με 3 λάθη, αλλά δεν τον επηρέασαν. Συνέχισε κι ήταν εντυπωσιακός στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, πριν οι διαιτητές αποφασίσουν να τον αποβάλουν. Ο Αμερικανός άσος σε 16:22 είχε 17 πόντους (5/7 διπ., 1/1 τριπ., 4/4 βολές), 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ, με 5 λάθη. Βαθμός: -

Γιάννης Κουζέλογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ματίας Λεσόρ: Πήρε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής μετά την επιστροφή του (28:47) και σε γενικές γραμμές ήταν και πάλι θετικός. Παιχνίδι με το παιχνίδι βρίσκει ολοένα και τον ρυθμό του, έχοντας 10 πόντους (3/7 διπ., 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 7

Βασίλης Τολιόπουλος: Με τις απουσίες ήταν δεδομένο πως θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής (7:35), αλλά δεν κατάφερε να φανεί επιδραστικός. Πρόσφερε κάποια πράγματα στην άμυνα, αλλά στην επίθεση έμεινε άποντος (0/2 τριπ.) και είχε μόνο 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 4

Kένεθ Φαρίντ: Κλήθηκε να δώσει ανάσες στον Λεσόρ και το πρόσημο είναι θετικό. Είχε 4 πόντους (2/2 διπ.), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, με κάποια όμως προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 5

Ντίνος Μήτογλου: Έπαιξε καθαρά στη θέση «4» με τις απουσίες των Χέις και Χερνανγκόμεθ κι έδωσε λύσεις. Είχε 11 πόντους (4/5 διπ., 1/1 τριπ.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Έδειξε τι μπορεί να κάνει. Βαθμός: 8