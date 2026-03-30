Το πανόραμα της GBL: Διατήρησε το αήττητο του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telekom Center επικρατώντας του Παναθηναϊκού 94-101 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής: Σάββατο 28/03: Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96 ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70 ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74 Κυριακή 29/03: Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72 Ηρακλής - Μαρούσι 72-91 Δευτέρα 30/03: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 94-101 Βαθμολογία (Ν-Η): 1. Ολυμπιακός 40 (21-0) 2. Παναθηναϊκός 38 (17-5) 3. ΑΕΚ 36 (15-6) 4. ΠΑΟΚ 33 (13-7) 5. Περιστέρι 33 (12-9) 6. Άρης 31 (12-7) 7. Μύκονος 29 (8-13) 8. Ηρακλής 29 (8-13) 9. Κολοσσός 28 (7-14) 10. Προμηθέας Πάτρας 28 (7-14) 11. Καρδίτσα 27 (6-15) 12. Μαρούσι 27 (5-17) 13. Πανιώνιος 26 (5-16) Η επόμενη αγωνιστική: Σάββατο 04/04: Περιστέρι - Κολοσσός 16:00 Άρης - ΑΕΚ 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00 Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15 Κυριακή 05/04: Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00 Ρεπό: Μαρούσι