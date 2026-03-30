Το πανόραμα της GBL: Διατήρησε το αήττητο του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 28/03:
Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96
ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70
ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29/03:
Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72
Ηρακλής - Μαρούσι 72-91
Δευτέρα 30/03:
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 94-101
Βαθμολογία (Ν-Η):
1. Ολυμπιακός 40 (21-0)
2. Παναθηναϊκός 38 (17-5)
3. ΑΕΚ 36 (15-6)
4. ΠΑΟΚ 33 (13-7)
5. Περιστέρι 33 (12-9)
6. Άρης 31 (12-7)
7. Μύκονος 29 (8-13)
8. Ηρακλής 29 (8-13)
9. Κολοσσός 28 (7-14)
10. Προμηθέας Πάτρας 28 (7-14)
11. Καρδίτσα 27 (6-15)
12. Μαρούσι 27 (5-17)
13. Πανιώνιος 26 (5-16)
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 04/04:
Περιστέρι - Κολοσσός 16:00
Άρης - ΑΕΚ 16:00
Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00
Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15
ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15
Κυριακή 05/04:
Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00
Ρεπό:
Μαρούσι