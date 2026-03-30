ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κακώς αποβλήθηκε ο Ντόρσεϊ»

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ενημέρωση της κάνει παράπονα για την αποβολή του Τάιλερ Ντόρσεί, ααφέροντας πως μόνο ο Ναν έκανε κίνηση και του έδωσε κουτουλιά.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με νέα ενημέρωση στάθηκε στο επεισόδιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Κέντρικ Ναν, κάνοντας παράπονα για την αποβολή του ομογενή γκαρντ.

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρει πως ο Ντόρσεϊ κακώς αποβλήθηκε από τους διαιτητές, με την ομάδα του Λιμανιού να υποστηρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν ήταν αυτός που έκανε την κίνηση για κουτουλιά πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού.

Θυμίζουμε ότι το επεισόδιο ανάμεσα στους δυο παίκτες σημειώθηκε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους και προκάλεσε την αποβολή αμφότερων.