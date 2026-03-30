Νέα ένταση στο ημίχρονο: Μπαρτζώκας και Μπαφές έκαναν παράπονα στους διαιτητές - Τι αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκαναν παράπονα στους διαιτητές στο φινάλε του ημιχρόνου, με τους παράγοντες των δυο ομάδων να τα λένε μπροστά από την γραμματεία πριν αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια. Τι αναφέρει η ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Μπορεί το ντέρμπι «αιωνίων» να είναι βαθμολογικά αδιάφορο, ωστόσο η ένταση δεν απουσιάζει. Μετά το αρχικό θερμό επεισόδιο του Ντόρσεϊ με τον Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα την αποβολή και των δυο, στο φινάλε του ημιχρόνου υπήρξε μια ακόμα μίνι ένταση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο φινάλε του ημιχρόνου πήγε να μιλήσει στους διαιτητές, ωστόσο ο άνθρωπος που τους συνοδεύει τον έβρισε.

Παράλληλα η ομάδα του Λιμανιού κάνει λόγο για εμετικά συνθήματα κατά του Βεζένκοφ και των Αγγελόπουλων, ενώ παράπονα έγιναν και για τους οπαδούς των court seatw για τους οποίους ζήτησε να αποχωρήσουν.