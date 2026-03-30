Στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Μούρθια ο Τρινκιέρι

Ο Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον μεγάλο ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια για τον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup, την ίδια στιγμή που ο Δικέφαλος συνεχίζει την προετοιμασία του για το σπουδαίο ματς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο Απρίλιος, ο μήνας των γενεθλίων του ΠΑΟΚ, ξεκινά με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο PAOK Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται, αυτή την Τετάρτη (1/4, στις 19:15) την UCAM Murcia, στον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της διοργάνωσης.

Το έργο της ομάδας μας θα είναι δύσκολο, δεδομένου ότι η Ισπανική ομάδα πραγματοποιεί μία εξαιρετική πορεία, τόσο στην ACB, όσο και στο FIBA Europe Cup. Mόλις το περασμένο Σάββατο νίκησε την κάτοχο του ευρωπαϊκού τίτλου Surne Bilbao Basket με χαρακτηριστική ευκολία, όπως αποδεικνύει και το σκορ (100-81) και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, πάνω από δύο ομάδες της Ευρωλίγκα, όπως η Baskonia και η Μπαρτσελόνα.

Στη δε ευρωπαϊκή της πορεία, η Murcia έχει ρεκόρ 13-1 στο FIBA Europe Cup, με τη μοναδική της ήττα στη διοργάνωση τον περασμένο Οκτώβριο από την Bosna στο Sarajevo.

Σε όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της Ισπανικής ομάδας έχει επικεντρωθεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου και των συνεργατών του, αλλά και υπό του βλέμμα του Andrea Trinchieri, που βρίσκεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη και θα είναι στο μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης.

Το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με την προπόνηση που θα γίνει στο PAOK Sports Arena το μεσημέρι της Τρίτης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της UCAM Murcia στο PAOK Sports Arena.