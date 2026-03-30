Ενισχύεται με τον Σεγκού ο Ηρακλής

Κοντά στην απόκτηση του Ρονάλντο Σεγκού (26 ετών, 1.83μ.) βρίσκεται ο Ηρακλής για να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Ο Ηρακλής βρισκόταν στην αγορά εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα για να βρει τον αντικαταστάτη του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και φαίνεται πως τον εντόπισε. Αυτός είναι ο Ρονάλντο Σεγκού, άλλοτε άσος του Ψυχικού στην Elite League (2022-23), ο οποίος φέτος ήταν στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και σε 17 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 16.9 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ σε 29.5 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ηρακλής έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του και μάλιστα γίνονται προσπάθειες εξασφάλισης του “letter of clearence" από τους Ισραηλινούς, ώστε ο παίκτης να τεθεί στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς για τον μεγάλο ευρωπαϊκό προημιτελικό της ENBL κόντρα στην Τζίκι.