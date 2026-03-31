MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Euroleague: Υποδέχεται την Παρί η Βίρτους Μπολόνια

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται με το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με την Παρί για την 33η αγωνιστική.

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την Euroleague την Τρίτη (31/3). Πιο συγκεκριμένα, η Βίρτους Μπολόνια θα υποδεχθεί στο «Paladozza» την Παρί για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:45. Σημειώνεται πως η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 5.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-20, ενώ οι Γάλλοι είναι 17οι με 12 νίκες και 21 ήττες.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

  1. Φενερμπαχτσέ 23-11
  2. Ολυμπιακός 22-12
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
  4. Βαλένθια 21-13
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
  6. Ζαλγκίρις Κάουνας 20-14
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 20-14
  8. Μπαρτσελόνα 20-14
  9. Ερυθρός Αστέρας 19-15
  10. Μονακό 19-15
  11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
  12. Ντουμπάι 17-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-17
  14. Παρτιζάν 14-20
  15. Μπάγερν Μονάχου 14-20
  16. Βίρτους Μπολόνια 13-20
  17. Παρί 12-21
  18. Μπασκόνια 10-24
  19. Αναντολού Εφές 10-24
  20. Βιλερμπάν 8-26

Nova Sports 5 Βίρτους Μπολόνια - Παρί 21:45

Euroleague: Υποδέχεται την Παρί η Βίρτους Μπολόνια