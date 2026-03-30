Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αποχαιρετά τον Βασίλη Γκούμα

Το δικό τους συλλυπητήριο μήνυμα στέλνουν οι Παλαίμαχοι της ΑΕΚ για την μεγάλη απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρουν οι Παλαίμαχοι της ΑΕΚ:

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη των μελών του για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, ενός από τους πιο σημαντικούς αθλητές της ιστορίας του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου μας.

Ο Βασίλης ήταν ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας καλός φίλος για όσους τον γνωρίσαμε. Ήταν μια προσωπικότητα από αυτές που αφήνουν ανεξίτηλη της σφραγίδα τους στο πέρασμά τους.

Στη μακρά και γεμάτη επιτυχίες αθλητική διαδρομή του, ξεχωρίζει η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από την ΑΕΚ το 1981, στην οποία ήταν βασικός συντελεστής και ηγετική φυσιογνωμία.

Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του.