Ρεαλιστικός προορισμός οι Ουόριορς για τον Λεμπρόν

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι από τους λίγους ρεαλιστικούς προορισμούς για τον Λεμπρόν Τζέιμς αυτό το καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του Λεμπρόν Τζέιμς με τους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και το μέλλον του «Βασιλιά» μόνο βέβαιο δεν είναι.

Ο θρύλος του ΝΒΑ μπορεί να αποφασίσει να αποσυρθεί, ενώ αν δε το κάνει και δεν ανανεώσει με τους Λέικερς, φαίνεται πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι ένας ρεαλιστικός προορισμός.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, οι «Πολεμιστές» είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να αποκτήσουν τον Λεμπρόν.

Βέβαια, σημειώνεται πως για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να μειώσουν την μισθοδοσία τους. Θυμίζουμε πως για την σεζόν 2026-27 ο Στεφ Κάρι θα λάβει 62.587,158 δολάρια, ο Τζίμι Μπάτλερ 56.832,773 δολάρια και ο Ντρέιμοντ Γκριν έχει player-option έναντι 27.678,571 δολαρίων. Την ίδια ώρα, οι Ουόριορς αναμένεται να δώσουν ένα μεγάλο ποσό και στον Κρίσταπς Πορζίνγκις αν θέλουν να τον διατηρήσουν, καθώς το καλοκαίρι θα είναι free agent (30.731,707 δολάρια το τωρινό του συμβόλαιο).