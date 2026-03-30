MVP της 29ης αγωνιστικής ο Πόζογλου, MVP Next Gen ο Καπετάκης

Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας στη νίκη επί της Νίκης Βόλου (70-78) είχε 23 πόντους με 1/4 βολές, 5/10 δίποντα και 4/9 τρίποντα, καθώς επίσης 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 κερδισμένα φάουλ σε 34:49. Έτσι συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε για τρίτη φορά τη φετινή περίοδο ο Ευδόξιος Καπετάκης κερδίζοντας το βραβείο MVP Next Gen. Ο 20χρονος γκαρντ των Σοφάδων στη νίκη επί του Πανερυθραϊκού (78-88) συγκέντρωσε 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 25 πόντους με 5/6 βολές, 4/8 δίποντα και 4/4 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 5 κερδισμένα φάουλ σε 29:25.
Oι διπλοί της αγωνιστικής
Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος): 23 πόντοι-11 ριμπάουντ
Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm): 14 πόντοι-11 ασίστ
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη): 24 πόντοι-13 ριμπάουντ
Ορέστης Μπέλη (Πρωτέας Βούλας): 14 πόντοι-14 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 503
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 498
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 486
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 476
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 474
Ριμπάουντ
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 212
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 207
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 199
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 189
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 181
Ασίστ
Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 220
Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 178
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 149
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 141
Ζακ Μπράιαντ (ΑΓΕΧ) 141
Κλεψίματα
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 66
Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 64
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 57
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 54
Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 48
Κοψίματα
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 35
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 32
Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 32
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 30
Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 25
Οικονομία
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 520
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 504
Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 495
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 489
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 487