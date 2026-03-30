MVP της 29ης αγωνιστικής ο Πόζογλου, MVP Next Gen ο Καπετάκης

Ο Νικ Πόζογλου αναδείχθηκε MVP στην 29η αγωνιστική της Elite League, βραβείο που παίρνει για τρίτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αλλά και δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας στη νίκη επί της Νίκης Βόλου (70-78) είχε 23 πόντους με 1/4 βολές, 5/10 δίποντα και 4/9 τρίποντα, καθώς επίσης 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 κερδισμένα φάουλ σε 34:49. Έτσι συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε για τρίτη φορά τη φετινή περίοδο ο Ευδόξιος Καπετάκης κερδίζοντας το βραβείο MVP Next Gen. Ο 20χρονος γκαρντ των Σοφάδων στη νίκη επί του Πανερυθραϊκού (78-88) συγκέντρωσε 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 25 πόντους με 5/6 βολές, 4/8 δίποντα και 4/4 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 5 κερδισμένα φάουλ σε 29:25.

Oι διπλοί της αγωνιστικής

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος): 23 πόντοι-11 ριμπάουντ

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm): 14 πόντοι-11 ασίστ

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη): 24 πόντοι-13 ριμπάουντ

Ορέστης Μπέλη (Πρωτέας Βούλας): 14 πόντοι-14 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 503

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 498

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 486

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 476

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 474

Ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 212

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 207

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 199

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 189

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 181

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 220

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 178

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 149

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 141

Ζακ Μπράιαντ (ΑΓΕΧ) 141

Κλεψίματα

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 66

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 64

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 57

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 54

Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 48

Κοψίματα

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 35

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 32

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 32

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 30

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 25

Οικονομία

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 520

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 504

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 495

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 489

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 487