Μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο μυθικός Βασίλης Γκούμας

Ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε στα 79 του χρόνια από τη ζωή.

Μια μεγάλη απώλεια θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας.

Ο Γκούμας ήταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας κάνει μεγάλη καριέρα στον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, ενώ υπηρέτησε επί σειρά ετών την Εθνική Ελλάδας.

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946 και έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988 τόσο στην Ελλάδα (Πανελλήνιο, ΑΕΚ, Ηλυσιακό), όσο και Νότιο Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Το 1981 στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας ως παίκτης της ΑΕΚ. Όσον αφορά τις ατομικές διακρίσεις, αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1970, 1974, 1975, 1977). Μάλιστα, είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α1 με συνολικά 11.030 πόντους.

