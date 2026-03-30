Οι Θάντερ καλπάζουν για το απόλυτο πλεονέκτημα στα playoffs

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 111-100.

Οι περσινοί πρωταθλητές, βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Νεοϋορκέζους, αλλά στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και βρήκαν λύσεις στην άμυνα.

Έτσι, οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 59-16 και έχουν πάρει σαφές προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs στην προσπάθεια που κάνουν για την διατήρηση των σκήπτρων τους.

Οι Νικς από την άλλη έπεσαν στο 48-27 και έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τους Μπόστον Σέλτικς, στην μάχη που δίνουν οι δύο ομάδες για την κατάληψη της 2ης θέσης στην Ανατολή.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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