Οι Ρόκετς άλωσαν τη Νέα Ορλεάνη με σούπερ Σενγκούν

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, επικρατώντας με 102-134.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά κλείνοντας το ημίχρονο στο +21 (47-68), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη τους.

Στο δεύτερο μέρος οι Ρόκετς συνέχισαν την κυριαρχία τους και με τον Αλπερέν Σενγκούν να είναι σε τρομερή κατάσταση, έφυγαν από τη Νέα Ορλεάνη με ένα άνετο διπλό που τους φέρνει πιο κοντά στα playoffs.

Ο Τούρκος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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