Περίπατος για τους Μπλέιζερς απέναντι στους Ουίζαρντς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερ με επιβλητική εμφάνιση, πήραν τη νίκη απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 123-88.

Οι Μπλέιζερς έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους στο play in tournament έκαναν μια δυνατή προπόνηση απέναντι στους αδύναμους Ουίζαρντς, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους πρωτευουσιάνους, επιβάλλοντας από την αρχή μέχρι το φινάλε τον ρυθμό τους, για να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 38-38.

Ο Ντένι Αβντίγια με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζούλιαν Ρις να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 8 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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