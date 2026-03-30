Οι Ράπτορς ισοπέδωσαν τους Μάτζικ και «κλειδώνουν» την επιστροφή στα playoffs

Οι Τορόντο Ράπτορς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, φτάνοντας στη νίκη με το επιβλητικό 139-87.

Οι Καναδοί κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του αγώνα και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι Ράπτορς με αυτή τη νίκη, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 42-32 και παραμένουν σταθερά στην 5η θέση της Ανατολής, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 39-35 και βλέπουν την απευθείας είσοδο στα playoffs να απομακρύνεται.

Ο Σκότι Μπαρνς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 15 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να «διασώζεται» για τους Μάτζικ, έχοντας 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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