Οι Πέισερς σόκαραν και έβαλαν σε... περιπέτειες τους Χιτ

Οι Ιντιάνα Πέισερς με κυριαρχική εμφάνιση «διέλυσαν» τους Χιτ με 135-118, με το Μαϊάμι να κάνει πισωγύρισμα στην «μάχη» για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Οι Χιτ μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 34-36 στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου, όμως στην δεύτερη περίοδο οι Πέισερς έκαναν επί μέρους 45-39 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +4 (79-75).

Οι Χιτ, στο τρίτο δωδεκάλεπτο πίεσαν για την ανατροπή και κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο (108-107), όμως στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι κατέρρευσαν και οι Πέισερς με επί μέρους 27-11, έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χιτ έπεσαν στο 39-36 και έχασαν έδαφος στην μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs, γνωρίζοντας ήττα-σοκ από την ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στο NBA (17-58).

Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, με τον Τάιλερ Χίρο να ξεχωρίζει για τους Χιτ, έχοντας 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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