To Κονέκτικατ με αδιανόητη ανατροπή και ήρωα τον Μάλινς απέκλεισε το Ντιούκ! (vid)

Μια απίστευτη ματσάρα πρόσφεραν το Κονέκτικατ και το Ντιούκ, για το τελευταίο εισιτήριο του Final Four της March Madness, με τα Χάσκις να παίρνουν μια επική πρόκριση, επικρατώντας 73-72 με τρίποντη «βόμβα» του Μπρέιλον Μάλινς.

Το Ντιούκ ουσιαστικά «αυτοκτόνησε» και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφαία τετράδα του κολεγιακού πρωταθλήματος, αφού είχε προβάδισμα δύο πόντων και την κατοχή 10'' πριν την λήξη, όμως τα έκαναν όλα... λάθος!

Οι «Blue Devils» μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 44-29 στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όμως το Κονέκτικατ δεν παραδόθηκε και στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε μια επική αντεπίθεση.

Οι Χάσκις έτρεξαν επί μέρους 28-44 για να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, αφού στο φινάλε του αγώνα έγιναν αδιανόητα πράγματα για να φτάσει το Κονέκτικατ στην πρόκριση στο Final Four.

OH MY GOODNESS 😱



UCONN LEADSSSS UNBELIEVABLE #MarchMadness pic.twitter.com/IPX2JWiw0b — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026

Στα 10'' πριν το φινάλε ο Σάιλας Ντεμάρι με 1/2 βολές μείωσε σε 72-70, με το Ντιούκ να έχει την κατοχή όμως τα έκαναν... μούσκεμα αφού ο Κέιντεν Μπούζερ χάρισε την κατοχή στο Κονέκτικατ και ο Μπρέιλον Μάλινς με τρίποντο από το logo τον τιμώρησε!

Έτσι, το Κονέκτικατ συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four στην March Madness και θα διασταυρώσει τα ξίφη του με το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν το Μίσιγκαν με την Αριζόνα.