Έφτασαν τις 45 ήττες στην σεζόν οι Μπακς

Λίγες ημέρες έμειναν για να ολοκληρωθεί το μαρτύριο των Μιλγουόκι Μπακς που ηττήθηκαν και από τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 127-113, φτάνοντας τα 45 αρνητικά αποτελέσματα την φετινή σεζόν.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο προσπάθησαν να φανούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους Κλίπερς, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και πήραν τη νίκη.

Έτσι, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 45η ήττα τους την φετινή σεζόν και έχοντας αποκλειστεί οριστικά από τα playoffs, ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά, που θα φέρει πολλές αλλαγές στον οργανισμό μετά από μια κάκιστη πορεία.

O Τζον Κόλινς με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς με 36 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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