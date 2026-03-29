Σταθερά πρώτη η Μονακό, με επιθετική πολυφωνία κέρδισε άνετα τη Λε Μαν

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες η ελλιπής Μονακό κέρδισε τη Λε Μαν με 99-85 στη Γαλλία και παραμένει σταθερά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι παρατάχθηκε αυτή τη φορά με δωδεκάδα, αλλά με τρεις παίκτες από τη β’ ομάδα, ωστόσο δεν αντιμετώπισε προβλήματα, κέρδισε άνετα και ανέβηκε στο 20-3, διατηρώντας δύο νίκες διαφορά από τη 2η Ναντέρ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 18 πόντους και ακολούθησε ο Ματ Στράζελ με 17 πόντους και, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ενώ πιο πίσω ήταν οι Νεμάνια Νέντοβιτς (13 πόντοι, 7 ασίστ) και Έλι Οκόμπο (15 πόντοι, 5 ασίστ).

Για τη Λε Μαν, που έπεσε στο 14-10, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπαστιέν Γκράσχοφ με 13 πόντους και ο Τρέβορ Χάτζινς είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 52-33, 75-56, 99-85