Νέα ήττα για την Αρμάνι: Έχασε με ανατροπή στο Ούντινε

Ο… κατήφορος της Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζεται, καθώς υπέστη νέα ήττα στο ιταλικό πρωτάθλημα, χάνοντας με ανατροπή στην έδρα της Ούντινε με 86-83.

Στα έξι τελευταία της ματς σε Ιταλία και Euroleague η Αρμάνι μετράει τέσσερις ήττες, το… τρένο της πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague έχει χαθεί, ενώ στην Serie A παραμένει στην 4η θέση με ρεκόρ 16-7. Αντίθετα, η Ούντινε, που έτρεξε επιμέρους σκορ 30-20 στο τελευταίο δεκάλεπτο, ανέβηκε στο 9-13.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Σεμάι Κρίστον με 25 πόντους και ακολούθησε ο Μίρζα Αλιμπέγκοβιτς με 16 πόντους, ενώ για την Αρμάνι ο Νίκο Μάνιον έβαλε 19 πόντους και ο Τζος Νίμπο 16, με τον Αρμόνι Μπρουκς να μένει στους 11 πόντους με 0/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 34-40, 56-63, 86-83