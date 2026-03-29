«Λευκή επιταγή στον Κάτας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως κινείται ήδη στην αγορά για να αλλάξει προπονητή τη νέα σεζόν.

Ο Δημήτρης Ιτούδης αναμένεται να παραμείνει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, όμως όπως αναφέρεται στο Ισραήλ, οι άνθρωποι της Χάποελ Τελ Αβίβ κοιτάζουν προς άλλη κατεύθυνση για τον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το «sport5» η Χάποελ θέλει να κάνει δικό της τον νυν προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Οντέτ Κάτας, και στο πλευρό του θέλουν να δουν τον κόουτς της Χάποελ Ιερουσαλήμ, Γιόναταν Αλόν.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ έχει προταθεί… λευκή επιταγή στον Κάτας, κάτι που σημαίνει πως θα μπορεί να λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ενώ κάτι αντίστοιχο προβλέπεται για τον Αλόν, εφόσον συμφωνήσει να είναι στη θέση του βοηθού.

Το συμβόλαιο του Κάτας λήγει το καλοκαίρι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και προς το παρόν δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τη Χάποελ να θέλει να τον… κλέψει.