Επεισόδιο του Μάρκοβιτς με οπαδό της Καρδίτσας: «Έλεγε "γ@μ0 την μάνα σου" στον Νικολαΐδη» (vid)

Ο Νέναντ Μάρκοβιτς είχε ένα επεισόδιο με έναν οπαδό της Καρδίτσα μετά την ήττα του Πανιωνίου και ανέφερε πως ο φίλαθλος έβριζε την μητέρα του Νικολαΐδη.

Η Καρδίτσα πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στον Πανιώνιο για την μάχη της παραμονής στην Stoiximan GBL. Μετά τη λήξη του αγώνα, υπήρξε ένταση στο παρκέ. Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Νέναντ Μάρκοβιτς, είχε ένα φραστικό επεισόδιο με έναν οπαδό της Καρδίτσας.

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του ματς, ανέφερε πως ζήτησε στον οπαδό να απολογηθεί στον Νικολαΐδη καθώς του έβριζε την μητέρα του. Όσον αφορά το παιχνίδι, υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν έκανε καλή εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Ζήτησα από αυτόν τον τύπο να ζητήσει συγγνώμη από τον Νικολαΐδη επειδή είπε δέκα φορές "Γ@μ0 την μητέρα σου", "σε γ@μ0". Είναι απίστευτο. Αυτοί είναι εδώ στις καρέκλες, περπατάνε και λένε στους παίκτες "σε γ@μ0". Του είπα να απολογηθεί στο παιδί.

Γενικά δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Στην τρίτη περίοδο χάσαμε το μομέντουμ του αγώνα, έβαλαν μερικά μεγάλα σουτ. Απλά δεν παίξαμε καλά».