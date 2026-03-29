Μία αγωνιστική χωρίς κόσμο ο Πανιώνιος

Συμπληρώθηκαν πέντε επιπλήξεις για υβριστικά συνθήματα στο ματς με τον Παναθηναϊκό με το επόμενο εντός έδρας ματς να είναι με τον Ηρακλή.

Ο Πανιώνιος παίζει αυτή την ώρα στην Καρδίτσα, έχοντας κόσμο στο πλευρό του. Θα παίξει, όμως, κεκλεισμένων των θυρών στη συνέχεια, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε επιπλήξεις για υβριστικά συνθήματα στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Το επόμενο εντός έδρας ματς είναι με τον Ηρακλή.

Ιδού τι αναφέρεται στο σάιτ του ΕΣΑΚΕ: «Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) ποινή της διεξαγωγής εντός έδρας αγώνα της χωρίς την παρουσία θεατών για μία (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 30 παρ. 1 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος)».