Ουέιντ: «Θα πουν ότι ο Τζόρνταν είναι καλύτερος, αλλά ο Λεμπρόν είναι σε μία κατηγορία μόνος του»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στο ΝΒΑ και ο Ντουέιν Ουέιντ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως… βρίσκεται σε μία κατηγορία μόνος του.

Στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ορλάντο Μάτζικ ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Ρόμπερτ Πάρις και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στην regular season του ΝΒΑ.

Ο Ντουέιν Ουέιντ σχολίασε αυτό το ρεκόρ στο «The Checkin with Dwyane Wade» και ξεκαθάρισε πως ο «Βασιλιάς» είναι σε μία κατηγορία από μόνος του.

«Θα συνεχίσει να ξεπερνάει τους πάντες. Και όταν ολοκληρωθεί η καριέρα του και κοιτάξεις πίσω θα δεις εκπληκτικά πράγματα. Μία από τις καλύτερες καριέρες στην ιστορία του αθλήματος. Είναι σε μία κατηγορία από μόνος του λόγω των όσων κάνει.

Θα πουν πως ο Τζόρνταν είναι καλύτερος, πως άλλος παίκτης είναι καλύτερος. Αλλά ο Λεμπρόν είναι σε μία κατηγορία από μόνος του. Κανείς δεν θα κάνει τα όσα κάνει εκείνος. Δεν λέω πως δεν θα σπάσει κάποιος κάποιο ρεκόρ του, αλλά συνολικά τα όσα έχει κάνει… Καλή τύχη» ανέφερε χαρακτηριστικά.