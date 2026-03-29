Ο Λεσόρ βρήκε και πάλι το χαμόγελο του και ο Παναθηναϊκός τον σέντερ που του έλειπε

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το τι έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό από την ημέρα που ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε στην ενεργό δράση και προσέφερε απλόχερα στην ομάδα του όσα της έλειψαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, στο Telekom Center Athens, μπορεί να μνημονεύεται για χρόνια. Μπορεί στην πορεία της σεζόν να αποδειχθεί ανάλογα με εκείνο της σεζόν 2023/2024 στο Μονακό όπου ο Μάριους Γκριγκόνις είχε πετύχει το απίθανο τρίποντο στην εκπνοή και έδωσε την νίκη στην ομάδα που που αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από καθοριστική.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να πάρει την νίκη κόντρα στην ομάδα του Κάουνας, έπειτα από την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά από τότε ξεκίνησε το σερί των 4 νικηφόρων αγώνων που του έχει δώσει το δικαιώματα να κάνει σοβαρά βήματα προς τα… πάνω στην κατάταξη, αλλά και παράλληλα να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος από τη χαμένη ψυχολογία του.

Και φυσικά το ματς αυτό, προς το παρόν, δεν μνημονεύεται για την νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, αλλά για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του “τριφυλλιού” μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο απουσίας (με παρένθεση τη παρουσία του στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι), δύο χειρουργεία, αλλά και μια πολύ δύσκολη (από όλες τις απόψεις) περιόδους αποθεραπείας, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να “καθαρίσει” πλήρως το μυαλό του και να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το Νο26 και να πατήσει το glass floor του T-Center.

Το κατάμεστο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκείνο το βράδυ… έπεσε από την αποθέωση που γνώρισε ο σέντερ από τη Μαρτινίκα, ο οποίος κέρδισε το τζάμπολ, πήρε την πρώτη επίθεση, σημείωσε το πρώτο καλάθι και έστειλε ένα βροντε΄ρο μήνυμα προς όλη την Ευρώπη. Ο Ματίας είναι και πάλι εδώ…

Από τη στιγμή εκείνη μέχρι και σήμερα ο Λεσόρ μετράει 4 συμμετοχές στη EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να μετράει ισάριθμες νίκες και να έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγωνιστική του εικόνα. Ο Γάλλος παίκτης κατάφερε με το “καλησπέρα” της επιστροφής του να δώσει στην ομάδα του ότι της έλειπε όλο αυτό τον καιρό και όλα όσα δεν κατάφεραν να της δώσουν οι παίκτες που κλήθηκαν να καλύψουν το κενό του.

Ο Παναθηναϊκός, πλέον, έχει αποκτήσει και πάλι ένα σημείο αναφοράς μέσα στο δύο ρακέτες του γηπέδου. Ο έμπειρος παίκτης μπορεί ακόμα να μην είναι στο 100/5 των δυνατοτήτων του τόσο από πλευράς φυσικής κατάστασης ή μπασκετικής (απόλυτα φυσιολογικό για έναν παίκτη που είχε μείνει σε αδρανεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Λεσόρ δείχνει να έχει αποβάλει από το παιχνίδι του κάθε ίχνος… φόβου για το οτιδήποτε. Ο σέντερ του “τριφυλλιού” δίνει μια απίστευτη ασφάλεια στην ρακέτα της ομάδας του, με τους αντιπάλους των πράσινων να γνωρίζουν ότι είναι καλύτερο να μην… πατήσουν προς τα εκεί, αποτελεί ένα εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ, είναι ο καλύτερος σέντερ που μπορεί να υπηρετήσει την άμυνα που θέλει να παίξει ο Εργκίν Αταμάν, ενώ την ίδια στιγμή η ικανότητα του στις περιστροφές, αλλά και η δυνατότητα να παίξει άμυνα με αλλαγές, ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της ομαδικής άμυνας του “τριφυλλιού”.

Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι όλα όσα δεν είχε. Σημείο αναφοράς στο low post, τόσο για παιχνίδι με πλάτη, όσο και για φθορά του αντιπάλου, αλλά και δημιουργία. Δημιουργία για παιχνίδι από μέσα προς τα έξω, ενώ την ίδια στιγμή ο Λεσόρ είναι ο παίκτης που μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλους τους κοντούς του Παναθηναϊκού, αξιοποιώντας με τα τελειώματα του, με τον καλύτερο τρόπο, τη δημιουργία τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Λεσόρ στα 4 ματς που έχει αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τις νίκες μετράει μέσο όορ 7.8 πόντους, με 57,1% στα δίποντα, κατεβάζει 5.2 ριμπάουντ, δίνει 1.2 ασίστ, κάνει ένα κλέψιμο και κερδίζει πάνω από 4 φάουλ σε κάθε παιχνίδι.

ΥΓ1: Ακόμα μπορεί να μη βρίσκεται στον ρυθμό που ήταν μέχρι το ματς του Δεκεμβρίου του 24 με τη Μπασκόνια, αλλά ο Λεσόρ έχει επιστρέψει σε πολύ καλύτερη κατάσταση και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τον αναμενόμενο.

ΥΓ2: Η εικόνα του Λεσόρ μπορεί να αποτελεί έκρηξη για τους περισσότερους αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι έβλεπαν τις προπονήσεις, όσοι ζουν την ομάδα από μέσα περίμεναν ότι ο Γάλλος θα έχει αυτή την εικόνα.

ΥΓ3: Η συμβολή του Αταμάν στο εκρηκτικό ξεκίνημα του Λεσόρ, με την επιστροφή του, είναι τεράστια.

ΥΓ4: Για τον Ολυμπιακό, αύριο…