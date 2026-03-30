Stoiximan GBL: Με ντέρμπι «αιωνίων» ολοκληρώνεται η 23η αγωνιστική

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό.

Την Δευτέρα (30/3)… πέφτει η αυλαία στην 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με το ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τον Ολυμπιακό, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 19:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Η κατάταξη των δύο ομάδων θεωρείται… απίθανο να αλλάξει και έτσι δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία το ντέρμπι. Ωστόσο, μία νίκη σε τέτοιο ματς δίνει πάντα ψυχολογικό boost. Και αυτό το θέλουν και οι δύο «αιώνιοι» ενόψει των σημαντικών αγώνων που απομένουν μέχρι το φινάλε της regular season της Euroleague.

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός ΕΡΤ2 Σπορ

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 20-0 - 40 βαθμοί

2) Παναθηναϊκός AKTOR 17-4 - 38 βαθμοί

3) ΑΕΚ 15-6 - 36 βαθμοί

4) ΠΑΟΚ 13-7 - 33 βαθμοί

5) Περιστέρι Betsson 12-9 - 33 βαθμοί

6) Άρης Betsson 12-7 - 31 βαθμοί

7) Μύκονος Betsson 8-13 - 29 βαθμοί

8) Ηρακλής 8-13 - 29 βαθμοί

9) Κολοσσός Ρόδου 7-14 - 28 βαθμοί

10) Προμηθέας Πάτρας 7-14 - 28 βαθμοί

11) Καρδίτσα 6-15 - 27 βαθμοί

12) Μαρούσι 5-17 - 27 βαθμοί

13) Πανιώνιος 5-16 26 βαθμοί