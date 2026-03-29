Ουεμπανιάμα: «Δεν είναι αλήθεια πως δεν παίζουν άμυνα στο ΝΒΑ»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν είναι αλήθεια ότι στο ΝΒΑ δεν παίζουν άμυνα και ότι απλά υπάρχει αμέτρητο επιθετικό ταλέντο.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα διανύει την τρίτη του σεζόν με την φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς και είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην λίγκα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Σε δηλώσεις του, μίλησε για όσους λένε πως στο ΝΒΑ δεν παίζουν άμυνα και τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. «Πριν έρθω εδώ, πολλοί έλεγαν πως στο κανείς δεν παίζει άμυνα, ότι δεν υπάρχει άμυνα στο ΝΒΑ» ανέφερε μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Και συνέχισε: «Το άκουγα αρκετά αυτό πριν έρθω εδώ, αλλά δεν είναι αλήθεια. Οι παίκτες είναι απλά τόσο καλοί. Με εξέπληξε η αφοσίωση όλου του σταφ εδώ. Το έχω ακούσει και για άλλους οργανισμούς. Για οργανισμούς που νικάνε, για οργανισμούς που δεν νικάνε. Και εμείς δεν νικούσαμε για αρκετό καιρό. Οι παίκτες παίζουν άμυνα στο ΝΒΑ και γίεται αρκετό scouting».