Ρίβερς: «Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν 2-3»

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν από τα play-offs και ο Ντοκ Ρίβερς στις δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός πως τα «Ελάφια» έχουν μόνο έναν αστέρα στο ρόστερ τους.

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα αγωνιστούν στα play-offs. Η ήττα κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς «κλείδωσε» αυτό που φαινόταν εδώ και καιρό, με τα «Ελάφια» να αποκλείονται από την post-season με ρεκόρ 29-44.

Μετά τον αγώνα, ο Ντοκ Ρίβερς προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως η ομάδα του έχει μόνο έναν αστέρα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ίδια ώρα που όλες οι ομάδες έχουν 2-3. Ακόμη, αναφέρθηκε και στους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε το σύνολό του.

«Είναι απογοητευτικό. Από όταν ήρθα, δεν είχαμε ποτέ όλους τους παίκτες υγιείς και έλειπαν παίκτες κλειδιά. Έλειπε ο Γιάννης, ο Λίλαρντ. Και ελπίζεις πως μπορείς να ανταγωνιστείς και έτσι, αλλά δεν είχαμε την ικανότητα.

Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα. Κάθε ομάδα έχει 2-3. Χρειαζόμασταν υγεία. Είχαμε μικρό ρόστερ. Το ξέραμε πριν ξεκινήσει η σεζόν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε. Όλες οι δηλώσεις πιθανότατα δεν βοήθησαν» ανέφερε ο έμπειρος κόουτς.