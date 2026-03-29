Ρίβερς: «Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν 2-3»

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα αγωνιστούν στα play-offs. Η ήττα κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς «κλείδωσε» αυτό που φαινόταν εδώ και καιρό, με τα «Ελάφια» να αποκλείονται από την post-season με ρεκόρ 29-44.
Μετά τον αγώνα, ο Ντοκ Ρίβερς προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως η ομάδα του έχει μόνο έναν αστέρα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ίδια ώρα που όλες οι ομάδες έχουν 2-3. Ακόμη, αναφέρθηκε και στους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε το σύνολό του.
«Είναι απογοητευτικό. Από όταν ήρθα, δεν είχαμε ποτέ όλους τους παίκτες υγιείς και έλειπαν παίκτες κλειδιά. Έλειπε ο Γιάννης, ο Λίλαρντ. Και ελπίζεις πως μπορείς να ανταγωνιστείς και έτσι, αλλά δεν είχαμε την ικανότητα.
Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα. Κάθε ομάδα έχει 2-3. Χρειαζόμασταν υγεία. Είχαμε μικρό ρόστερ. Το ξέραμε πριν ξεκινήσει η σεζόν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε. Όλες οι δηλώσεις πιθανότατα δεν βοήθησαν» ανέφερε ο έμπειρος κόουτς.