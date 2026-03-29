Οι Γκρίζλις πήραν την «μάχη» κόντρα στους Μπουλς

Οι Μέμφις Γκρίζλις έκαμψαν την σθεναρή αντίσταση των Σικάγο Μπουλς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το οριακό 125-124.

Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη από το ξεκίνημά της, με τις δύο ομάδες να μην έχουν να χάσουν κάτι, αφού σε λίγες εβδομάδες θα ολοκληρώσουν την σεζόν τους, δεδομένου ότι έχουν αποκλειστεί από την post season.

Έτσι, οι Γκρίζλις και οι Μπουλς «πάλεψαν» για το γόητρό τους με τους γηπεδούχους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στο φινάλε της αναμέτρησης, για να πανηγυρίσουν τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 25-49.

O Σέντρικ Κάουαρντ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Γκρίζλις, με τον Μάτας Μπουζέλις να ξεχωρίζει για τους Μπουλς, έχοντας 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης