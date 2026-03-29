Οι Χοκς... γκαζώνουν για τα playoffs

Οι Ατλάντα Χοκς έχουν βάλει πλώρη για την επιστροφή τους σε playoffs, αφού πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς με 128-113.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο ματς και επέτρεψαν στους Κινγκς να προηγηθούν με 27-30 στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου, όμως στην συνέχεια ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους.

Οι Χοκς, αφού ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, πάτησαν... γκάζι στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν με άνεση στη νίκη, που τους διατηρεί στην 6η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 42-33.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Κινγκς ξεχώρισε ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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