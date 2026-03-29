Οι Σίξερς απέδρασαν από την Σάρλοτ με διπλό για playoffs

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς με 114-118, κάνοντας αποφασιστικό βήμα εισόδου στα playoffs.

Oι Σίξερς, μάλιστα για να φτάσουν στη μεγάλη νίκη τους χρειάστηκε να κάνουν επική ανατροπή στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, με την τριάδα των Εμπίιντ, Μάξεϊ και Τζορτζ να τους χαρίζει το θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη, οι Σίξερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 41-33 και παραμένουν «ζωντανοί» στην μάχη για την 6η θέση, ενώ οι Χόρνετς έκαναν πισωγύρισμα πέφτοντας στο 39-35.

Ο Πολ Τζορτζ με 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Μπράντον Μίλερ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 29 πόντους και 8 ριμπάουντ.

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