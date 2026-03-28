Ακόμη μια ήττα για τους Μπακς λίγο πριν αποχαιρετήσουν την σεζόν

Μια απογοητευτική σεζόν φτάνει στο τέλος της για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν με 95-127 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα «Ελάφια» έχουν απωλέσει και μαθηματικά τις ελπίδες του για το play in tournament, έτσι τους απομένουν λίγα παιχνίδια ακόμη για να ολοκληρώσουν μια κάκιστη σεζόν, που τους βρίσκει μετά από πολλά χρόνια εκτός playoffs.

Στην αναμέτρηση με τους Σπερς, οι Μπακς δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο για ακόμη μια φορά, γνωρίζοντας άλλη μια βαριά ήττα.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Ουσμάν Ντιένγκ να το «παλεύει» για τους Μπακς με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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