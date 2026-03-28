Το «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Μαρινέλλα: «Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο»

Η σπουδαία Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, μετά από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στην σκηνή στο Ηρώδειο το 2024.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό του «αντίο» στην θρυλική τραγουδίστρια, τονίζοντας πως αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα. Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 28, 2026
Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς… pic.twitter.com/4TrRQgT5xf