Το «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Μαρινέλλα: «Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό της «αντίο» στην σπουδαία Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από την ζωή.

Η σπουδαία Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, μετά από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στην σκηνή στο Ηρώδειο το 2024.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό του «αντίο» στην θρυλική τραγουδίστρια, τονίζοντας πως αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα. Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».