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Το «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Μαρινέλλα: «Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο»

Μπάσκετ
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό της «αντίο» στην σπουδαία Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από την ζωή.

Η σπουδαία Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, μετά από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στην σκηνή στο Ηρώδειο το 2024.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό του «αντίο» στην θρυλική τραγουδίστρια, τονίζοντας πως αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα. Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».

Το «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Μαρινέλλα: «Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο»