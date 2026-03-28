Αποχαιρέτησε την Μαρινέλα η ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας»

Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα social media εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας, σημειώνοντας πως η αγάπη για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη όλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα. Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας. Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της»