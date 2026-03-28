Το ξεχωριστό «αντίο» του Άρη Betsson στην Μαρινέλλα και σύνδεσή της με τον «Αυτοκράτορα» (vid)

Η απώλεια της Μαρινέλλας δεν άφησε ασυγκίνητους τους ανθρώπους του Άρη Betsson, μια ομάδα που είχε συνδέσει τις μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του ’80 και τους τίτλους των κιτρινόμαυρων.

Με αφορμή το θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας ο Άρης δεν ξέχασε την μεγάλη ελληνική φωνή που συνδέθηκε με τους τίτλους που κατακτούσε ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και η παρέα τους.

Έτσι, η ΚΑΕ Άρης Betsson ανάρτησε μια φωτογραφία της Μαρινέλλας μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο Φιλίππου από εκείνη την εποχή και μαζί το εξής μήνυμα:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο τoυ Άρη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό ταξίδι».

Δείτε και το σχετικό βίντεο από εκείνη την εποχή: