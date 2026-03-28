Οι Πάνθηρες Καβάλας κατέκτησαν το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία της Α2 Μπάσκετ Γυναικών

Έγραψαν ιστορία οι Πάνθηρες Καβάλας κατακτώντας το πρώτο κύπελλο της Α2 Γυναικών. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό Καλαμίτσας στην Καβάλα επικράτησαν με 52-46 του Κρόνου BC PLASIS μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα.

Ο τελικός ήταν μια διαφήμιση για το μπάσκετ γυναικών, οι εξέδρες του γηπέδου ήταν κατάμεστες με τους φιλάθλους να απολαμβάνουν ένα εκπληκτικό σε εξέλιξη παιχνίδι.

Γκομπετζισβίλι και Μπάουμαν ήταν οι κορυφαίες για τους Πάνθηρες, ενώ η Τζανετάτου ήταν η πρώτη σκόρερ για τον Κρόνο.

Οι Πάνθηρες Καβάλας με την Μπάουμαν να δίνει πολλές λύσεις προηγήθηκαν με 14-2 στο 4’, με τον Κρόνο BC PLASIS να είναι ιδιαίτερα άστοχος και να μην μπορεί να βρει ρυθμό.

Με καλάθια της Παπάζογλου και Σταθοπούλου ο Κρόνος πλησίασε σε 15-11, σκορ με το οποίο τελείωσε η πρώτη περίοδος της αναμέτρησης.

Με τρίποντο της Τζανετάτου ο Κρόνος έφερε το ματς στον πόντο (15-14), αλλά στη συνέχεια ανέλαβε δράση η Γκομπετζισβίλι που έδωσε ανάσα στους Πάνθηρες κάνοντας το 23-16 (15’) με συνεχόμενους πόντους.

Η Τζανετάτου μείωσε σε 23-18, απάντησε η Γκομπετζισβίλι (25-18) για να «μιλήσει» και πάλι η γκαρντ του Κρόνου που με τέσσερις ακόμα πόντους έκανε 25-22 (18’30’’). Με βολές της Τερέλ έγινε το 25-24 (19’), για να κλείσει το ημίχρονο στο 28-25.

Ο Κρόνος BC PLASIS πέρασε μπροστά με τρίποντο της Κίτσιου 31-30 (23’) κάνοντας στη συνέχεια το 34-31 (24’). Η Γκομπετζισβίλι που ήταν σε εξαιρετική μέρα έφερε με τρίποντο το ματς στα ίσα για να έρθει η Σταμπουλίδου και να κάνει το 37-34 (25’30’’) από την γραμμή των 6.75μ. Η Μπάουμαν με μια βολή έφερε τους Πάνθηρες στο +4 (38-34, 24’50’’).

Η Τζανετάτου συνέχισε να δίνει λύσεις και από τη γραμμή των βολών μειώνοντας σε 40-39 για να έρθει η Χατζηβασιλείου επίσης με βολές να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα της με 41-40 ( 28’30’’).

Η Παπάζογλου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου (43-41, 31’30”), αλλά οι Πάνθηρες Καβάλας επέστρεψαν και με τις Τζημορώτα και Μοδέα προηγήθηκαν με 46-43 (34’40”). Η Μπάουμαν με καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 48-43 (35′). Η Μοδέα διεύρυνε το προβάδισμα για την ομάδα της Καβάλας (50-43, 36′) φτάνοντας τη διαφορά στο +7. Η Καμμένου με τρίποντο μείωσε σε 50-46 (39’40”) για να έρθει η Τζημορώτα και να σφραγίσει ουσιαστικά την νίκη το Πανθήρων με αιφνιδιασμό 9 δευτερόλεπτα από το τέλος κάνοντας 52-46 που ήταν και το τελικό σκορ.

Κρόνος BC Plasis – Πάνθηρες Καβάλα 46-52

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Νικολαϊδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 11-15, 25-28, 41-40, 46-52

Κρόνος BC Plasis (Παπαζαφειρόπουλος): Κίτσιου 6(1), Χατζηβασιλείου 2, Καμμένου 6(2), Κατσαμούρη, Προδρομίδη, Καλομιτσίνη, Σταθοπούλου 2, Παπάζογου 9,Τέρελ 6, Τζανετάτου 15(1).

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 17, Τζημορώτα 6(1), Μαραβέγια, Τσάντα, Παναγιωτίδου, Μοδέα 4, Βλάχου, Σταμπουλίδου 3(1), Σταματάκη 2,Γκομπετζισβίλι 20(1).

* Στο ημίχρονο βραβεύτηκε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για την πολυετή προσφορά του στο μπάσκετ της Καβάλας.

Την απονομή των μεταλλίων στους Πάνθηρες Καβάλας έκαναν ο Στέλιος Ιγνατιάδης Αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Καβάλας και η Εβίνα Μάλτση General manager της Εθνικής Γυναικών. Το κύπελλο έδωσε στις αθλήτριες των Πανθήρων Καβάλας ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας συνοδευόμενος από το Ντίνο Σβερκούνο Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ.