Ξανθόπουλος: «Είναι τεράστια νίκη - Εύχομαι και στην ΑΕΚ να πάρει τον ευρωπαϊκό τίτλο»

O Βασίλης Ξανθόπουλος μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το μεγάλο διπλό επί της ΑΕΚ, ενώ έστειλε και τις ευχές του στην Ένωση για τη συνέχεια στην Ευρώπη.

Στις δηλώσεις του ο Έλληνας τεχνικός στην ΕΡΤ σημείωσε:

«Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστια νίκη και μπράβο σε όλους. Από την εικόνα δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος, ειδικά από το 28’ και μετά. Ίσως ευθύνομαι και εγώ, ήμουν κάπως πιο νευρικός.

Η ΑΕΚ έχασε αρκετά ελεύθερα σουτ και έπρεπε να ρισκάρουμε λίγο. Βιαστήκαμε όταν ήταν στους 23 πόντους. Με τόσο ταλέντο η ΑΕΚ μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, εμείς πήγαμε να το τελειώσουμε εκεί. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας στην άμυνα, όπως και το αμυντικό ριμπάουντ.

Για το αν μπορεί να πάει στην 3η θέση το Περιστέρι: «Βλέπουμε το επόμενο ματς με τον Άρη. Τα παιδιά με αυτόν τον χαρακτήρα που έχουν, πολλά μπορείς να περιμένεις. Εύχομαι στην ΑΕΚ να φέρει το τρόπαιο (BCL) στην Ελλάδα. Το ευχήθηκα και στον ΠΑΟΚ».

Ενώ κλείνοντας ευχαρίστησε από καρδιάς και τον Ντράγκαν Σάκοτα για τα θετικά του λόγια για όσα έχει πετύχει φέτος το Περιστέρι.