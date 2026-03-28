Το πανόραμα της GBL: Νίκη τετράδας για τον ΠΑΟΚ - Σε φουλ φόρμα Άρης και Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα στο Παλατάκι τον Προμηθέα και έκανε σημαντικό βήμα τετράδας, ενώ Άρης και Περιστέρι συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία τους για τα play-offs. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής: Κολοσσός Ρόδου - Αρης 92-96 ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70 ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74 Κυριακή 29/3 Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00 Ηρακλής - Μαρούσι 15:30 Δευτέρα 30/3 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00 Βαθμολογία 1. Ολυμπιακός 40β. 20-0 2. Παναθηναϊκός 38β. 17-4 3. ΑΕΚ 37β. 15-7 4. ΠΑΟΚ 33β. 13-7 5. Περιστέρι 33β. 12-9 6. Άρης 31β. 12-7 7. Μύκονος 29β. 8-13 8. Κολοσσός Ρόδου 28β. 7-14 9. Ηρακλής 28β. 8-12 10. Προμηθέας 28β. 7-14 11. Μαρούσι 25β. 4-17 12. Πανιώνιος 25β. 5-15 13. Καρδίτσα 25β. 5-15 * Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης. Η επόμενη αγωνιστική (24η) Σάββατο (04/04) 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός

16:00 Άρης - ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής

18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα Κυριακή (05/04) 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος