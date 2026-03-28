Το πανόραμα της GBL: Νίκη τετράδας για τον ΠΑΟΚ - Σε φουλ φόρμα Άρης και Περιστέρι

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Κολοσσός Ρόδου - Αρης 92-96
ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70
ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29/3
Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00
Ηρακλής - Μαρούσι 15:30
Δευτέρα 30/3
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 40β. 20-0
2. Παναθηναϊκός 38β. 17-4
3. ΑΕΚ 37β. 15-7
4. ΠΑΟΚ 33β. 13-7
5. Περιστέρι 33β. 12-9
6. Άρης 31β. 12-7
7. Μύκονος 29β. 8-13
8. Κολοσσός Ρόδου 28β. 7-14
9. Ηρακλής 28β. 8-12
10. Προμηθέας 28β. 7-14
11. Μαρούσι 25β. 4-17
12. Πανιώνιος 25β. 5-15
13. Καρδίτσα 25β. 5-15
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο (04/04)
- 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
- 16:00 Άρης - ΑΕΚ
- 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
- 18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
- 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα
Κυριακή (05/04)
- 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος