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Το πανόραμα της GBL: Νίκη τετράδας για τον ΠΑΟΚ - Σε φουλ φόρμα Άρης και Περιστέρι

Μπάσκετ
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Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα στο Παλατάκι τον Προμηθέα και έκανε σημαντικό βήμα τετράδας, ενώ Άρης και Περιστέρι συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία τους για τα play-offs. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής: 

Κολοσσός Ρόδου - Αρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29/3 

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30/3

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 40β. 20-0

2. Παναθηναϊκός 38β. 17-4

3. ΑΕΚ 37β. 15-7

4. ΠΑΟΚ 33β. 13-7

5. Περιστέρι 33β. 12-9

6. Άρης 31β. 12-7

7. Μύκονος 29β. 8-13

8. Κολοσσός Ρόδου 28β. 7-14

9. Ηρακλής 28β. 8-12

10. Προμηθέας 28β. 7-14

11. Μαρούσι 25β. 4-17

12. Πανιώνιος 25β. 5-15

13. Καρδίτσα 25β. 5-15

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο (04/04)

  • 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
  • 16:00 Άρης - ΑΕΚ
  • 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
  • 18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
  • 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα

Κυριακή (05/04)

  • 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος
Το πανόραμα της GBL: Νίκη τετράδας για τον ΠΑΟΚ - Σε φουλ φόρμα Άρης και Περιστέρι