Κατέβασε τον... γενικό στον Τάκερ ο Ράιτ και βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 (vid)

Ο Μόουζες Ράιτ έσβησε τα φώτα στον Χόρτον - Τάκερ και κατέκτησε την κορυφή στις 10 καλύτερες φάσεις για την 34η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.

Την τιμητική του στις 10 καλύτερες φάσεις της 34ης αγωνιστικής είχε ο Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός σέντερ έσβησε τα φώτα σε προσπάθεια του Χόρτον - Τάκερ για κάρφωμα και κατέκτησε την κορυφή του Τοπ-10 της αγωνιστικής.

τη δεύτερη θέση είναι η εντυπωσιακή τάπα του Κάι Τζόουνς από το ματς της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης.