Κατέβασε τον... γενικό στον Τάκερ ο Ράιτ και βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 (vid)

Την τιμητική του στις 10 καλύτερες φάσεις της 34ης αγωνιστικής είχε ο Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός σέντερ έσβησε τα φώτα σε προσπάθεια του Χόρτον - Τάκερ για κάρφωμα και κατέκτησε την κορυφή του Τοπ-10 της αγωνιστικής.
τη δεύτερη θέση είναι η εντυπωσιακή τάπα του Κάι Τζόουνς από το ματς της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
This might be one of the best Top 10s of the season 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2026
Round 34 did not disappoint 😮💨
Top Plays of the Round | @etihad pic.twitter.com/YVpgiVHMoh