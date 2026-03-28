Μπούτσκος: «Θέλουμε να παίζουμε μοντέρνο και σύγχρονο μπάσκετ - Να φτάσουμε στον τελικό»

Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε μετά την άνετη νίκη επί του Προμηθέα και στάθηκε κυρίως στον εντός έδρας ημιτελικό κόντρα στη Μούρθια (1/4, 19:15) και τι χρειάζεται να κάνει και εκεί ο ΠΑΟΚ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Δικεφάλου: «Ήταν ζητούμενο το ενεργειακό κομμάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, επιβάλαμε τον ρυθμό μας και τους κανόνες μας και ήταν σημαντικό να διαχειριστούμε τον χρόνο. Κρατάμε αυτό το vibe για να μας οδηγήσει και στο επόμενο παιχνίδι.

Για το ματς με τη Μούρθια στο Europe Cup: «Έχουμε έναν ημιτελικό μπροστά μας, ο αντίπαλος είναι μια εξαιρετική ομάδα. Στην ACB έχει αφήσει το στίγμα της, είναι πάνω από την Μπασκόνια και την Μπαρτσελόνα. Μας ενδιαφέρει πως θα φτάσουμε στον τελικό. Θέλουμε από τον κόσμο μας να μας δώσει ώθηση και ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι.

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι και ενόψει του ματς με τη Μούρθια: «Όταν είσαι τόσο συγκεντρωμένος στην άμυνα έχει επιλογές στην επίθεση. Το μότο μας είναι “Attack no force”, δηλαδή “να επιτεθείς αλλά να μην εκβίασεις” για τη λήψη των αποφάσεων. Στο τέλος της ημέρας να δούμε πόσο ποιοτικά είναι τα σουτ. Θέλουμε να παίζουμε μοντέρνο και σύγχρονο μπάσκετ, είναι ένα τρόπος που ενθουσιάζει τους παίκτες. Η Μούρθια παίζει επίσης γρήγορα, θα είναι μια “σκυλομαχία” για το ποιος θα πιέσει περισσότερο για να παράγει περισσότερα ποιοτικά σουτ. Να έχουμε ένταση και ενέργεια».