Μπούτσκος: «Πήγε το παιχνίδι όπως το θέλαμε - Πολύ δύσκολο το ματς με τη Μούρθια»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:
Για την έξτρα ικανοποίηση με τη νέα 100αρα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι το τέταρτο ματς στις 10 τελευταίες μέρες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι για να πάει το ματς όπως θέλαμε».
Για το ματς της Τετάρτης και το ροτέισον: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το second unit τους Έλληνες παίκτες μας. Αν δεν είχαμε αυτά τα αποδυτήρια δεν θα ήμασταν εδώ να διεκδικούμε τίτλους»
Για τον ημιτελικό: «Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα σε εξαιρετική ομάδα που περνάει ομάδες ευρωλίγκας. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά σκεφτόμαστε πως να προκριθούμε στον τελικό».