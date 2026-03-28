Αταμάν σε παίκτες: «Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα ακόμα, πάμε να κερδίσουμε τα 3 εκτός έδρας ματς» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό συνεχάρη τους «πράσινους» κι έδωσε το σύνθημα για τον Ολυμπιακό και τα 3 σερί εκτός έδρας ματς.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Οκ, καλή δουλειά. Πήραμε τη νίκη και πήραμε επίσης και τη διαφορά με τη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα μέχρι τώρα.

Οπότε κάθε παιχνίδι που θα παίξουμε εκτός έδρας, ξεκινώντας από το ματς με τη Χάποελ, μετά την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια πρέπει να το κερδίσουμε παιδιά. Πρέπει να κερδίσουμε.

Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να κερδίσουμε και αυτό το ματς. Πάμε»!