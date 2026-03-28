Η Euroleague όπως πρέπει, χωρίς διαιτητές πρωταγωνιστές και αλλοιώσεις αγώνων

Μια αγωνιστική παράδειγμα προς μίμηση από κάθε άποψη και κυρίως στον τρόπο διαχείρισης των αναμετρήσεων από εκείνους που πρέπει να βοηθούν το παιχνίδι και όχι να το καθορίζουν «κλέβοντας» τη δόξα των πρωταγωνιστών.

Ολοκληρώθηκε και η 34η αγωνιστική της Euroleague. Ίσως η συναρπαστικότερη και θεαματικότερη από την αρχή της διοργάνωσης. Με αποτελέσματα που… σόκαραν, εξέπληξαν, εντυπωσίασαν. Διαμορφώνοντας μια κατάσταση στη βαθμολογία, όπου από τη 2η θέση μέχρι την 8η, η απόσταση είναι δύο νίκες.

Από τις αναμετρήσεις που απομένουν τις επόμενες 4 αγωνιστικές, οι 11 είναι ανάμεσα σε ομάδες δεκάδας. Αν και όπως αποδείχθηκε, αδιάφορος δεν υπάρχει. Οπότε όποιος αισθανθεί πως θα νικήσει χαλαρά κάποιον που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, πιθανότατα θα την πατήσει.

Μόνο το τελευταίο διήμερο, σε αυτή την αγωνιστική, είδαμε παράταση στο Μακάμπι-Ντουμπάι με τους Ισραηλινούς να νικούν φτάνοντας τους 104 πόντους.

Ο… χαμός έγινε την Παρασκευή. Η Ζαλγκίρις μέσα στην Κωνσταντινούπολη επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 10 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 107 στη Μονακό και της πήρε τη διαφορά. Στο πιο νορμάλ αποτέλεσμα της ημέρας ουσιαστικά.

Η Μπασκόνια χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον, έβαλε 118 πόντους στην Χάποελ Τελ Αβίβ, που πάση θυσία ήθελε το αποτέλεσμα στο κυνήγι του πλεονεκτήματος. Πλέον, κινδυνεύει ακόμη και για την εξάδα.

Η επίσης αδιάφορη Παρτιζάν σε ματσάρα με την Βαλένθια που «καιγόταν» για νίκη για το πλεονέκτημα έδρας, έβαλε 110 πόντους μετά από δύο παρατάσεις και επικράτησε. Παράταση είχαμε και στο Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, με τους Καταλανούς να επικρατούν 92-88.

Στην περίπτωση που δεν είναι κάποιος φίλαθλος ομάδας που έχασε, ή δεν την βόλεψε κάποιο αποτέλεσμα, δεν μπορεί παρά να ενθουσιαστεί με αυτό που συνέβη. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ στα καλύτερά του, με ομάδες που αρνούνται να χάσουν, δίνουν σπουδαίες «μάχες» και ξεδιπλώνουν σπουδαίο ταλέντο.

Πραγματική διαφήμιση για την Euroleague το συγκεκριμένο διήμερο και ειδικά η Παρασκευή. Γιατί όμως συνέβη αυτό; Το κίνητρο για τη νίκη που βρίσκουν ακόμη και οι αδιάφοροι βαθμολογικά, θα μπορούσε να είναι η απλοϊκή εξήγηση. Η πραγματικότητα είναι πως επιτέλους είδαμε σειρά αγώνων στην οποία δεν αλλοιώθηκε το παραμικρό.

Οι διαιτητές δεν πρωταγωνίστησαν. Δεν εκνεύρισαν με διαφορετικά κριτήρια στις αποφάσεις τους. Παρά τα λάθη που έγιναν, οι σφυρίχτρες αυτή τη φορά είχαν βοηθητικό ρόλο στο ματς και δεν λειτούργησαν σαν όργανα αλλοίωσης αγώνα. Επηρεάζοντας τους πάντες και κυρίως τα αποτελέσματα.

Θέλετε και αριθμητική απόδειξη; Ας δούμε τη διαφορά στις βολές σε κάθε ματς. Φενέρ-Ζαλγκίρις οι Λιθουανοί είχαν +6 βολές. Στο Παναθηναϊκός-Μονακό οι «πράσινοι» μόλις στο +3. Μπασκόνια-Χάποελ οι Ισραηλινοί σούταραν μόλις 1 περισσότερη. Στο Παρτίζαν-Βαλένθια όπου σε αγώνα 50 λεπτών οι Ισπανοί ήταν στο +9. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στο Μπαρτσελόνα-Ερυθρός με τους Καταλανούς να είναι στο +11 (σε αγώνα με παράταση).

Τα λάθη, ακόμη και σε αναμετρήσεις που έχουν τεράστια σπουδαιότητα στο πλασάρισμα των ομάδων, συγχωρούνται. Αρκεί να φαίνεται πως δεν προέρχονται μέσω διαφορετικών κριτηρίων στις αποφάσεις των διαιτητών. Όπως ακριβώς έγινε στις τελευταίες συναρπαστικές αναμετρήσεις.

Το ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί αυτή η συναρπαστική και άκρως μπασκετική αντιμετώπιση της κατάστασης. Με τους «πορτοκαλί» να είναι βοηθητικοί, προσπαθώντας να τηρήσουν τους κανονισμούς στους αγώνες. Αφήνοντας το ρόλο των πρωταγωνιστών, σε αυτούς που ανήκει: Τους αθλητές και τους προπονητές. Επιτρέποντας σε εκείνους να κρίνουν την τύχη των αναμετρήσεων και των ομάδων.

Ήταν η πρώτη αγωνιστική που συνέβη αυτό την τρέχουσα σεζόν. Ας γίνει παράδειγμα και να μην επιστρέψουμε στη συνήθη τακτική των αλλοιωμένων αγώνων και αποτελεσμάτων. Μόνο να κερδίσει έχει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και το γιατί δεν χρειάζεται καν εξήγηση. Τα ίδια τα ματς, τα αποτελέσματα, το θέαμα, μιλάνε από μόνα τους…