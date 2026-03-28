Έξαλλοι οι Γκρίζλις με Ντουράντ: «Παίρνει ευνοϊκά σφυρίγματα»

Οι άνθρωποι των Γκρίζλις μετά το ματς κόντρα στους Ρόκετς εξέφρασαν έντονα παράπονα για τον τρόπο διαχείρισης του Κέβιν Ντουράντ από τους διαιτητές.

Αιτία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, είναι τα ευνοϊκά σφυρίγματα στον άσο της ομάδας του Χιούστον, που έκριναν τελικά την αναμέτρηση.

«Δεν πρόκειται να το ζαχαρώσω. Ένιωθα ότι κατέβαινα προς τα κάτω, ήμουν σωματικός όπως συνήθως, δεν λαμβάνω κλήσεις. Αλλά (ο Ντουράντ) μπορεί να κάνει τζάμπ-βήμα, τζάμπ-βήμα και απλώς να πηδάει πάνω κάτω και το χέρι σου μπορεί να είναι εκεί και μπορείς να δεις καθαρά στην επανάληψη ότι κανείς δεν τον άγγιξε.

Έχεις τον Τάρι Ίσον να λέει, "Μπρά, δεν είσαι KD". Σε αυτό το γήπεδο αυτή τη στιγμή, είμαι ο πιο κοντινός σε αυτόν. Είναι απίστευτο πώς οι διαιτητές μπορούν να κάνουν κακό σε κάποιον.

Είναι ο GOAT, οπότε τον σέβομαι. Όσο για εμάς τους άλλους, σπάμε τα οπίσθιά μας όπως κάνει κι αυτός. Δένουμε τα παπούτσια μας όπως δένει τα δικά του. Η νοοτροπία του επόμενου αγώνα, οπότε πρέπει να ξεπλύνουμε αυτό», ανέφερε ο άσος των Μέμφις, Τζάκσον.