Μαρτίνεθ για την ήττα στο Βελιγράδι: «Στη δεύτερη παράταση δεν είχαμε καμία τύχη...»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στα λάθη της Βαλένθια, που οδήγησαν στην ήττα της ισπανικής ομάδας από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά όσα σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός:

Για την ήττα της ομάδας του στο Βελιγράδι: «Κάναμε αρκετά μεγάλα λάθη στο τέλος της τέταρτης περιόδου, όταν είχαμε διψήφιο προβάδισμα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεν είχαμε ποιότητα στην επίθεση ούτε επιτεθήκαμε με καθαρό πλάνο. Περίπου το ίδιο συνέβη και στην παράταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαφορά που είχαμε θα ήταν αρκετή, όμως η Παρτίζαν πέτυχε κάποιους εύκολους πόντους σε κρίσιμες στιγμές και όταν το παιχνίδι πήγε στη δεύτερη παράταση, δεν είχαμε πλέον καμία τύχη».

Για τον τρόπο που αγωνίστηκε η Παρτιζάν: «Έπαιξαν με μεγάλη πίστη. Εύχομαι τα καλύτερα στον Πεναρόγια, είναι φίλος μου. Κάνει εξαιρετική δουλειά, ήρθε εδώ σε μια δύσκολη περίοδο και η νοοτροπία νικητή που έχει βοηθάει τον σύλλογο. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής».