Συνέχεια στην κόντρα Μπέβερλι - Ουέιντ: Ο Πατ ισχυρίζεται πως είναι καλύτερος παίκτης!

Η κόντρα του Πάτρικ Μπέβερλι με τον Ντουέιν Ουέιντ φουντώνει, με τον άσο του ΠΑΟΚ να αναφέρει πως είναι καλύτερος στα τρίποντα.

Λίγες μέρες πριν ο Μπέβερλι ισχυρίστηκε πως ο πρώην συμπαίκτης του, Τζέιμς Χάρντεν, είναι καλύτερος επιθετικός από τον Ουέιντ, με τον άλλοτε άσο των Χιτ να απαντά σε podcast.

«Οι παίκτες που μιλούν για το παιχνίδι μου δεν το έχουν βιώσει καν όλο. Είδες ένα μέρος. Όταν κέρδιζα πρωταθλήματα, δεν ήσουν εκεί. Δεν ξέρεις ποιος είμαι ως παίκτης. Η καριέρα μου επηρεάστηκε από τραυματισμούς και παρόλα αυτά έφτασα στο Top 75. Δεν ξέρεις την πλήρη εκδοχή μου. Και ακόμα και τότε, δεν μπορούσες να ασχοληθείς μαζί μου.

Ο Πατ είναι ένας σκύλος, ένας σπουδαίος αμυντικός, είχε μια απίστευτη καριέρα. Αλλά ορισμένες συζητήσεις απλά δεν μπορείς να κάνεις», ανέφερε στο «The Checkin».

Ο Μπέβερλι όμως δεν το άφησε κάτω και συνέκρινε σε ανάρτησή του τα στατιστικά του στο τρίποντο με τα αντίστοιχα του Ουέιντ, ισχυριζόμενος πως είναι καλύτερος επιθετικός.